هل ستغير وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي القادم ؟ .. طارق شوقي يجيب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستفسارات المتعلقة بمدى صحة الانباء المتداولة بشأن بدء العام الدراسي القادم مبكرا عن موعده ، لتعويض طلاب المدارس عن فترة تعليق الدراسة هذا العام.





وقال وزير التربية والتعليم : ما سيحدث هو أنه لو العام الدراسي بدأ في موعده الطبيعي في العشرينات من سبتمبر القادم ، فسوف يتم إلزام فئات محددة من الطلاب بأن يذهبوا لمدارسهم من أول سبتمبر أي قبل موعد العام الدراسي الطبيعي





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الفئات الطلابية تشمل الطلاب المتعثرين الذين لم يقدموا المشروع البحثي المطلوب ولم يقدم أي شئ يستحق بها أن يأخذ درجات في الفصل الدراسي الثاني ، بحيث نجعلهم يستكملوا التطور الدراسي المطلوب منهم و يمتحنوا في المدرسة قبل ان يتم تصعيدهم لصف الدراسي التالي .





وقال وزير التربية والتعليم ، أن هذه الفترة ستكون للطلاب المتعثرين بمثابة دور ثاني قبل بدء الدراسة



