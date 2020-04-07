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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: تلقينا طلبات لتخصيص 105 أفدنة فى النصف الأول من مارس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:32 م
اراضي
اراضي
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون فى النصف الأول من شهر مارس الماضى، كانت لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالى 105 أفدنة، فى 13 مدينة جديدة.

وأضاف معاون الوزير، أن المدن التى تقدم المستثمرين للحصول على أراض بها هى : (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – السادات – بدر – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – الشروق – العبور – سوهاج الجديدة)، بأنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة خدمية متنوعة (تعليمى مدارس – طبي – تجاري – مختلط – محطة خدمة وتموين سيارات – تعليمى عالى – غيرها).

وأكد عباس، أنه جارٍ البت فى تلك الطلبات وفقًا للضوابط المُحددة من الهيئة والوزارة لتخصيص الأراضى وفقا للآلية الجديدة التى تتيح الأراضى مباشرة للمستثمرين.
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