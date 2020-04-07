المجتمعات العمرانية: تلقينا طلبات لتخصيص 105 أفدنة فى النصف الأول من مارس

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون فى النصف الأول من شهر مارس الماضى، كانت لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالى 105 أفدنة، فى 13 مدينة جديدة.



