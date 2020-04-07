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اقتصاد

الإسكان: 3 مليارات دولار قروض لمشروعات الصرف الصحي بالصعيد والدلتا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:04 م
اسماعيل
اسماعيل
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آمنة عبدالعظيم
كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية التحتية والمرافق، عن قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات متنوعة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى بمحافظات الدلتا والصعيد.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن إجمالي قيمة القروض التي ننفذ بها مشروعات في الفترة الحالية تقترب من نحو 3 مليارات دولار تقريبا.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الجزء الأكبر منها تم الحصول عليه من البنك الدولي، لمشروعات توصيل الصرف الصحي لقري 7 محافظات بالوجه البحري، وكذا تم الحصول علي قرض بنحو 200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتطهير مصرف كيتشنر.

وتابع، أن معظم القروض التي نحصل عليها مرتبطة ببرامج التنفيذ ويتم صرف دفعاتها وفقا لمعدلات التنفيذ، وهي عبارة عن قروض مخفضة الفائدة وطويلة المدي فقرض البنك الدولي حصلنا عليه بفائدة أقل من 2٪ ومن المقرر أن يتم سداده علي 30 عاما بخلاف 5 سنوات فترة سماح بدون سداد لاستكمال التنفيذ. 
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