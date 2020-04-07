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أخبار البلد

الصحة: مبادرة توعوية بالتعاون مع تويتر لتوفير معلومات موثوقة عن كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج  #اسئلة_كوفيد19 .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنون من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على "تويتر" في شهر يناير الماضي، وذلك بهدف إنشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار "مجاهد" إلى أن قوانين موقع "تويتر" تتضمن إلزام الأشخاص بإزالة التغريدات التي تتنافى مع توصيات السلطات والحكومات المسئولة عن الصحة، وذلك لتقليل احتمالية تأثير شخص ما على الناس في أي شأن أو اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالفيروس، والتي قد تكون غير مقبولة ومخالفة للإرشادات الموصى بها.

وأوضح أن الموقع أيضًا يلزم الأشخاص بإزالة أي تغريدات لا تستند إلى الحقائق العلمية حول انتقال الفيروس خلال فترة الحضانة، أو إلى إرشادات السلطات الصحية بصفة عامة وغيرها من التغريدات التي تخرق سياسات المنصة. 

من جانبه أعرب جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخره بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعمها في إتاحة مصادر موثوقة للمواطنين  حول فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن " تويتر" اتخذ عددًا من الإجراءات لذلك، حيث تم تفعيل بحث مخصص على الموقع لتوجيه الأشخاص في مصر لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي @Mohpegy، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالعربية لآخر أخبار ومستجدات فيروس كورونا من المصادر الأكثر صلة على تويتر.
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