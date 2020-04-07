ضربة قوية لمحتكري المستلزمات الطبية.. ضبط مليون سرنجة و١٥ ألف قفاز وقناع بالجيزة

أشؤف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة علي حملات يومية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل





وأسفرت الحملة عن ضبط مليون و١٠٠ الف سرنجة و١١ الف قفاز طبي و١٥٠ كمامة و٣ الاف و٧٠٠ جهاز قسطرة بول و١٥٣ جهاز تنفس صناعي منزلي صغير و ٤ الاف ماسك بخار لاجهزة التنفس و ١٠ الاف وصلة وريدية و ٤ الاف و٩٠٠ كيش قطن وزن كل منها كيلو جرام باجمالي قرابة ٥ أطنان.



