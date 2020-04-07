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ثقافة

محمد ثروت يحيى حفلا غدًا فى ذكرى النصف من شعبان عبر اليوتيوب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:53 م
الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
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أ ش أ
يقيم المطرب محمد ثروت حفلًا غنائيا دينيًا فى الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء، بمناسبة ليلة النصف من شعبان حيث سيتم نقله اون لاين عبر موقعه على قناة يوتيوب.

 مشيرًا إلى أنه وفرقته سيقيمون الحفل فى الهواء الطلق  بدون جمهور ليتم نقله على الهواء مباشرة .

وقال الفنان محمد ثروت إنه حرصا على إقامة احتفاله هذا العام بتلك المناسبة والذى كان يقيمه سنويًا بدار الأوبرا على قناة اليوتيوب ليشاهده الجمهور من منازلهم فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من حظر انتشار هذا الفيروس .

وأشار إلى أنه سيشارك معه الأداء فى هذا الحفل المنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشنى والشيخ أيهاب يونس وعدد  أخر من المنشدين وكبار الموسيقيين .
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