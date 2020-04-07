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أخبار العالم

وصايا من هيئة كبار العلماء بالسعودية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:52 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء في السعودية
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محمود نوفل
أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الثلاثاء، عموم المسلمين بالحرص على بذل الأسباب المعنوية التي تعينهم على تجاوز جائحة كورونا، إضافة إلى العناية التامة بالأسباب الحسية المتمثلة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب على الجميع التقيد بها.

وقالت الأمانة في بيان، ونشرته وكالة الأنباء السعودية: "إنه يأتي في طليعة هذه الأسباب المعنوية الثقة بالله عز وجل والطمأنينة إلى قضائه وقدره وإحسان الظن برب العالمين؛ فإن المسلم إذا عُمر قلبه بالإيمان، فإن نفسه تطمئن وتثبت، ويعلم أن ما أصابه فبقضاء وقدر، وأن ذلك من الابتلاء الذي يثاب على الصبر عليه والاحتساب فيه.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن من الأسباب المعنوية التي تعين بإذن الله على تجاوز هذه المِحنة استحضار النية الصالحة عند التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ وأن ذلك طاعة لله عز وجل ثم طاعة لولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم، ثم محافظة على أنفسنا وقد أمرنا الله بذلك، ثم محافظة على أفراد مجتمعنا ومصالحه بعدم الإيذاء.
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