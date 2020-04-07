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السيسي يتحدث عن تجوله في جسر السويس: رأيت بناء مخالفا على أرض الدولة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:59 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى جاهدة لاستمرار العمل في المشروعات القومية رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "لن نسمح باستغلال أزمة كورونا في البناء على أرض الدولة أو البناء بدون ترخيص". 


وقال السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء: "قمت بجولة في منطقة قريبة من جسر السويس ووجدت بناء على أرض الدولة، وأقول أنه لا يتصور أحد أن الدولة مشغولة بالمواجهة وتترك البناء غير المخطط له يتم من قبل الأهالي وبدون ترخيص". 

 

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة حريصة على مستقبل أبنائها ومستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين، لافتا إلى أنه تم إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر دون غرامات. 


كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.

وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.

وقال إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.

وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك  في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.

وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسوؤلية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".
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