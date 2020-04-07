لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة الدهار.









وأكد رئيس شركة المياه، في بيان، الثلاثاء، أن أعمال الاحلال والتجديد تهدف الي تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي، حيث يتم تنفيذ المحطةـ طبقا للمواصفات القياسية.









وأشار عيسى إلى أن أعمال الاحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية الي 125 مليون جنيه شامله محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 الاف م3 بالاضافة الي احلال وتجديد شبكة مياه حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي.









ومن جهة اخرى أضاف رئيس شركة المياه أن عمليات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة للقضاء على نظام المناوبات.