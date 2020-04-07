AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة الدهار. 


وأكد رئيس شركة المياه، في بيان، الثلاثاء، أن أعمال الاحلال والتجديد تهدف الي تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي، حيث يتم تنفيذ المحطةـ طبقا للمواصفات القياسية.  


وأشار عيسى إلى أن أعمال الاحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية الي 125  مليون جنيه شامله محطة رفع وخزان تكديس gls  سعة 10 الاف م3  بالاضافة الي احلال وتجديد شبكة  مياه  حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة  الدهار  حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب  وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي. 


ومن جهة اخرى أضاف رئيس شركة المياه أن عمليات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة للقضاء على نظام المناوبات.
لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار
لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار
لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار
لتأمين وصول المياه للمواطنين.. 125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة الدهار
Advertisements

ترشيحاتنا

خلاف فايلر وسيد عبدالحفيظ في الأهلي .. شوبير يحسم الجدل

شوبير: فايلر وافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي بشرط

جنون كورونا.. مسعف طبي يفتح النار على جيرانه ويقتل 5 منهم

السيسي يعلن حزمة قرارات للتخفيف من آثار فيروس كورونا

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين االمصابين بفيروس كورونا

أخبار الفن.. اغتصاب مطربة لمدة 10 سنوات.. ظهور مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكي .. سيلينا جوميز تتبرع مجددا بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معا حتى النهاية.. وفاة زوجين بفارق دقائق بعد إصابتهما بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

رغم انتشار فيروس كورونا .. شاهد حفل زفاف بحضور 10 ضيوف فقط

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة