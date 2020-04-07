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أخبار البلد

الرئيس السيسي: القطاع الخاص مسئول عن العمالة ويجب عدم تخفيض المرتبات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:57 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القطاع الخاص مسئول مع الدولة عن العمالة ويجب عدم تخفيض المرتبات أو الإضرار بالعمال. 


وقال الرئيس السيسي إن توفير مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة يخضع لإجراءات التنفيذ، وهناك توجيهات تنفيذية يتم تداولها إعلاميًا بشكل متكرر حتى تصل لكل الناس، مضيفًا: "أنا عايز أوصل للمواطنين مستحقاتهم دون تكدس ودون تعب وإرهاق"، لافتا إلى أن التكدس على البنوك يدفع للقلق من خطورة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، أن تأجيل افتتاح بعض المشروعات للعام المقبل جاء لعدة أسباب منها تأخر التوريدات من الشركات الأجنبية من الخارج، خاصة فى ظل عملية الإغلاق الكامل الذى تعيشه بلادهم على مستوى حياتهم، خاصة أن الدول المتقدمة حجم المواجهة لفيروس كورونا فيها صعب.
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