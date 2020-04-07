الرئيس السيسي : افتتاح 6 مستشفيات قريبا بطاقة 200 سرير للواحدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح 6 مستشفيات قريبا بطاقة 200 سرير للواحدة.









وقال إننا تعودنا أن يكون لدينا استعداد واحتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة في أي وقت.









وأضاف الرئيس السيسي: نحن مستعدون لمواجهة أي سيناريو يتعلق بفيروس كورونا إذا لزم الأمر.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نقدم ما تيسر من دعم لمساندة الدول التي تواجه جائحة كورونا وهذا أمر يلائم إنسانيتنا و علاقتنا بالدول المختلفة وما يربطنا بهم من روابط .









كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.









وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.









وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.









وقال الرئيس إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.









وأكد الرئيس أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.









وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.









ووجه السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.









كما وجه خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.







