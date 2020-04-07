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مرأة

في شم النسيم .. طريقة سريعة لتحضير أيس كريم التوت بالمنزل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يفضل الكثيرون تناول المثلجات فى فصل الصيف للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة ويعتبر الايس كريم المنزلي أكثر المثلجات صحية عن غيرها.


واليكم طريقة عمل أيس كريم التوت فى المنزل:

2 كوب توت

1 كوب شرائح فراولة

ربع كوب ريحان طازج مفروم

ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون



طريقة التحضير:

- خلط المكونات فى الخلاط حتى نحصل على مزيج سلس ثم يصب فى قوالب الآيس كريم.

- ونتركها فى الفريزر لمدة 4 ساعات حتى تتجمد.

- ويمكن تطبيق نفس الخطوات على أى نوع فاكهة مفضل.
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