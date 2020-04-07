شاهيناز في حوارها لـ صدى البلد: «حياتي أحلى» بالمصري فقط.. وهذا سبب تأجيل الألبوم

- لم أختر اسم أغنيتي الجديدة التي تم تصويرها - زوجي هو من قام بتلحين كل الألبوم

تجربة جديدة تعيشها الفنانة شاهيناز عبر التحضير لألبومها الجديد "حياتي أحلى" المقرر طرحه في الفترة القادمة.

شاهيناز تحدثت لـ"صدى البلد" عن التحضير للألبوم وأسباب تأجيله والأغنية الجديدة التي قامت بتسجيلها على طريقة الفيديو كليب.

انتهت الفنانة شاهيناز من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد "حياتي أحلى" الذي كان من المقرر أن يتم تقديمه الفترة الحالية.

وصرحت شاهيناز بأنها انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد "حياتي أحلى" لكنه تعرض للتأجيل بسبب ظروف انتشار مرض الكورونا؛ ما جعل شركة الإنتاج تتخذ هذا القرار.





تابعت "انتهيت من تصوير أغنية جديدة من كلمات أيمن شحاتة وألحان وتوزيع آدم حسين".

أضافت "لم أستقر على الاسم النهائي للاغنية فهو حالة مختلفة اجتماعية بها حالة من البهجة والسعادة".





وأكدت الفنانة شاهيناز، أن ألبومها الجديد "حياتي أحلى" باللهجة المصرية، ولا يحتوي على أي لهجات أخرى.





وصرحت شاهيناز لـ"صدى البلد"، كل الأغاني التي يحتوي عليها الألبوم باللهجة المصرية لأنني مؤمنة بأنها اللهجة الأكثر قدرة ونجاحا في الوصول لكافة أنحاء الوطن العربي.





وانتهت شاهيناز من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد "حياتي أحلي" ولكن تعرض للتأجيل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ما جعل شركة الإنتاج تتخذ هذا القرار.

وعن حجم المبيعات هو المعيار الحقيقي لنجاح الألبومات الغنائية: بالطبع لأ، فأنا أختلف مع هذا الرأي بالكامل وارى ان حجم المبيعات لم يعد هو المعيار الوحيد لنجاح اي ألبوم غنائي خاصة في ظل القرصنة الإلكترونية التي يعاني منها سوق الكاسيت لكن هناك معايير أخرى يمكن من خلالها قياس نجاح الألبومات الغنائية، منها ردود الأفعال التي تصل إلى الفنان من خلال صفحته الخاصة على موقعي الفيس بوك و تويتر بالإضافة إلى عدد تحميل والاستماع لأغاني الألبوم على المواقع المختلفة.

تعاونت "شاهيناز"، في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء أبرزهم محمد عبد الحميد وأيمن الشحات ومصطفى الريدي ومحمد السواف، أما أدم حسين تولي تلحين الألبوم بالكامل نظرا للأفكار الجديدة التي وضعها في الأغاني وهذا القرار تم اتخاذه بعد جلسات تحضيرية كثيرة لأكثر من عام ووجدت بأنه الأفضل في تولي هذا الموضوع.