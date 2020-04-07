لم نر مثله من قبل.. لقطات مؤثرة للجيش الأبيض في بريطانيا خلال علاج مصابي كورونا

نشر موقع "مترو" البريطاني، لقطات مؤلمة، تظهر كيف يكافح العاملون بالخدمات الصحية في بريطانيا، خلال حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا للموقع البريطاني، أكد الأطباء والممرضات في مستشفى "يونيفرسيتي كوليدج" في لندن أنهم لم يروا أي شيء مثل هذا من قبل، كما أنهم "لم يصلوا بعد إلى الذروة".





وأظهرت صور، الأطباء الذين يرتدون معدات وقائية كاملة، وهم يراقبون عن كثب المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في ما يسمى "المنطقة الحمراء" من أجل متابعتهم.





وأوضح بعض الموظفون في المجال الصحي أنهم يكافحون من أجل التعامل مع الضغط، كما يعانون من نوبات الهلع والخوف.





فيما يواصل الأطباء عملهم لمدة 60 ساعة أسبوعيًا، وهم عازمون على القيام بأفضل عمل ممكن.





وقالت إلين ثورب ممرضة بالعناية المركزة: "أعمل في هذا المجال منذ 23 عامًا حتى الآن ولم أر شيئًا مثل هذا - حتى تفجيرات لندن. لم أر قط مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة والمكثفة".





وأضافت أن الأزمة الصحية التي تجتاح البلاد، ستستمر طالما يخرج المواطنون ويرفضون الالتزام بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها بريطانيا، موضحة أن الذروة إذا جاءت قد لا يكون لدى الخدمة الصحية المعدات اللازمة للتعامل معها.





ومن جانبه، أكد جيم داون أن تدفق المصابين بفيروس كورونا "لا يمكن تخيله"، مضيفا أن الأمر لا يمكن التأقلم عليه خاصة مع ارتفاع الإصابات.





وشدد داون على أن فيروس كورونا ليس خطيرًا فقط على كبار السن، ولكن على الجميع، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعدد المرضى في الأربعينيات وعدد من الشباب الذين يتمتعون باللياقة البدنية.