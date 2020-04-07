AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لم نر مثله من قبل.. لقطات مؤثرة للجيش الأبيض في بريطانيا خلال علاج مصابي كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:36 م
لقطات مؤثرة للجيش
لقطات مؤثرة للجيش الأبيض في بريطانيا خلال علاج مصابي كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
نشر موقع "مترو" البريطاني، لقطات مؤلمة، تظهر كيف يكافح العاملون بالخدمات الصحية في بريطانيا، خلال حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للموقع البريطاني، أكد الأطباء والممرضات في مستشفى "يونيفرسيتي كوليدج" في لندن أنهم لم يروا أي شيء مثل هذا من قبل، كما أنهم "لم يصلوا بعد إلى الذروة".

وأظهرت صور، الأطباء الذين يرتدون معدات وقائية كاملة، وهم يراقبون عن كثب المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في ما يسمى "المنطقة الحمراء" من أجل متابعتهم.

وأوضح بعض الموظفون في المجال الصحي أنهم يكافحون من أجل التعامل مع الضغط، كما يعانون من نوبات الهلع والخوف.

فيما يواصل الأطباء عملهم لمدة 60 ساعة أسبوعيًا، وهم عازمون على القيام بأفضل عمل ممكن.

وقالت إلين ثورب ممرضة بالعناية المركزة: "أعمل في هذا المجال منذ 23 عامًا حتى الآن ولم أر شيئًا مثل هذا - حتى تفجيرات لندن. لم أر قط مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة والمكثفة".

وأضافت أن الأزمة الصحية التي تجتاح البلاد، ستستمر طالما يخرج المواطنون ويرفضون الالتزام بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها بريطانيا، موضحة أن الذروة إذا جاءت قد لا يكون لدى الخدمة الصحية المعدات اللازمة للتعامل معها.

ومن جانبه، أكد جيم داون أن تدفق المصابين بفيروس كورونا "لا يمكن تخيله"، مضيفا أن الأمر لا يمكن التأقلم عليه خاصة مع ارتفاع الإصابات. 

وشدد داون على أن فيروس كورونا ليس خطيرًا فقط على كبار السن، ولكن على الجميع، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعدد المرضى في الأربعينيات وعدد من الشباب الذين يتمتعون باللياقة البدنية.
لم نر مثله من قبل.. لقطات مؤثرة للجيش الأبيض في بريطانيا خلال علاج مصابي كورونا
لم نر مثله من قبل.. لقطات مؤثرة للجيش الأبيض في بريطانيا خلال علاج مصابي كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل حدوثها.. هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بأمراض القلب القاتلة؟

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

مشاركا في حملة تحية الأطباء.. أول ظهور للأمير تشارلز بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

كورونا يتراجع.. شفاء 93% بالصين.. وتباطؤ الإصابات في ألمانيا وبريطانيا

مرسيدس تصنع أجهزة تنفس لمصابي كورونا

كورونا يقتل طبيبا مصريا - بريطانيا .. تفاصيل آخر لحظات حياته

ترشيحاتنا

معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور

دعاء ليلة النصف من شعبان .. أدعية صحيحة مستجابة توسع الرزق وتغفر الذنوب

ليس محمد صلاح.. كلوب يفجر مفاجأة بشأن أفضل صفقة أبرمها ليفربول

وزير الدفاع: المصريون وقفوا بشكل مشرف بجانب جيشهم العظيم لتخطي أزمة كورونا

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

كيف تواجه كورونا .. وزارة الصحة المصرية توجه 6 نصائح ذهبية للقضاء على الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معا حتى النهاية.. وفاة زوجين بفارق دقائق بعد إصابتهما بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

رغم انتشار فيروس كورونا .. شاهد حفل زفاف بحضور 10 ضيوف فقط

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة