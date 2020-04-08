مشاهير من بلدي| عبدالمنعم إبراهيم.. نجم طقية الإخفاء الذي أضحك الجماهير وعاش حزينا

ولد الممثل والفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم محمد حسن الدُغبشي، وشهرته " عبدالمنعم إبراهيم " في مدينة بني سويف في 24 /12 /1924، وعاش فى بنى سويف لمدة 3 سنوات، قبل أن تنتقل أسرته إلى القاهرة ، وإن كانت ترجع أصوله إلي قرية ميت بدر حلاوة محافظة الغربية، بوسط الدلتا .





حصل عبدالمنعم إبراهيم على دبلومة المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه حاصلا على درجة البكالوريوس عام 1949.





بعد التخرج ضمه أستاذه في المعهد الفنان "زكي طليمات" إلى فرقة المسرح الحديث، حيث شارك في عدة مسرحيات قدمتها الفرقة حتى عام 1955،ثم انضم بعدها إلى فرقة إسماعيل يس في السينما ، وتميز عبد المنعم إبراهيم في عشرات الأدوار المساعدة للبطل .

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كما برع الفنان عبدالمنعم إبراهيم طوال تاريخه الفني في التمثيل باللغة العربية الفصحى، وقدم هذه الشخصية في أكثر من دور كان أشهرها الشيخ عبدالبر عبدالواحد المجند في البحرية بفيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول" عام ١٩٥٧، وشخصية الأستاذ حكم مدرس اللغة العربية في فيلم "السفيرة عزيزة" عام ١٩٦١، ودور الشيخ منعم في فيلم "جواز في خطر" عام ١٩٦٣، ودور الشيخ مهران مدرس اللغة العربية في فيلم "المدير الفني" عام ١٩٦٥، وشخصية الأستاذ يونس مدرس اللغة العربية في فيلم "المراية" في عام ١٩٧٠، والشيخ سنوسي في فيلم "الانتقام" عام ١٩٨٦. كما أدى نفس الشخصية في مسرحية "أنا عايزة مليونير" عام ١٩٥٦، كما أدي دورا رئيسيا لاينساه المشاهد على اﻹطلاق هو دوره في فيلم "طاقية اﻹخفاء".





وكان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، حين اتصلوا به وأخبروه أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وحدث أن تعطلت الطيارة 17 ساعة، قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الدكتور بأن زوجته لن تعيش أكتر من ستة أشهر وتوفيت زوجته تاركة له 4 أطفال كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني.





وبعدها بعامين توفي شقيقه عن عمر يناهز 35 عامًا تاركًا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها بالمأساة القوية.

أنجب عبدالمنعم إبراهيم من زوجته الأولى سلوى وسهير وسمية وطارق، وأنجب من زوجته الثالثة اللبنانية عايدة تلحوم والتي كانت تعمل في مكتب طيران الشرق الأوسط ابنته الرابعة نيفين، و التي تعيش حاليًا في بيروت.

تزوج من الزوجة الرابعة الفنانة كوثر العسال، دون أن يخبر زوجته الثالثة، حفاظًا على مشاعرها، وماتت عايدة تلحوم بسرطان الطحال، ولكن أكثر ما آلمه كان وفاة نجله طارق في عمر يناهز 37 عاما بسبب مرض خبيث.





رحل الفنان القدير عبدالمنعم إبراهيم تاركًا الدنيا بأفراحها وأحزانها، وأيضًا إرثًا فنيًا عاش وسيعيش إلى الأبد، وتوفي في 17 /11 /1987.عن عمر يناهز 62 عامًا.