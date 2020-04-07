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فن

بـ صورة نادرة.. طارق عبد العزيز يستعيد ذكريات الطفولة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:25 م
الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز في طفولته
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محمد بدران
استعاد الفنان طارق عبد العزيز ذكرياته بصورة نادرة من طفولته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان طارق عبد العزيز في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، للمخرج وائل إحسان، حيث يظهر في حلقة واحدة فقط كضيف شرف.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.

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A post shared by Tarek Abdelaziz (@tarekabdelazizz) on

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