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محافظات

أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:23 م
أجهزة ومستلزمات طبية
أجهزة ومستلزمات طبية
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اهدت مؤسسة مصر الخير مستشفى العزل بالنجيلة جهازى تنفس ومستلزمات طبية فى اطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال أيمن أبو غالى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالاسكندرية ومطروح، انه تم تسليم جهازى تنفس وعدد من المستلزمات الطبية الاخرى لمستشفى النجيلة المركزى ،  مع اهمية تلك الاجهزة  الطبية ودورها الحالى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا وذلك بتبرع من مؤسستين استثماريتين. 

وأشار إلى أن كلا من شركتي (هايدبارك) و(ماونتون فيو) ساهما بالاجهزة والمستلزمات الطبية وتم تسليمها لمستشفى النجيلة ومنها 500 علبة جوانتى طبى، و100 علبة كمامة، و500 ماسك n95، و1000 جاون بكم ، و2 كرتونه جيل.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمؤسسة مصر الخير على دورها ومشاركتها المجتمعية مع المؤسسات الاخرى فى خدمة المجتمع وكذلك للشركتين المساهمتين خاصة فى ظل الظروف  الراهنة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا واهمية  تكاتف الجميع سواء مؤسسات مجتمع المدنى والشركات ورجال الاعمال  والافراد فى التعاون لمواجهة تلك الازمة.
أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة
أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة
أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة
أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة
أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة
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