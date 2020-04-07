رواتب المصريين خط أحمر.. السيسي يوجه رسائل طمأنة للمواطنين.. يعلن طرق تخطي أزمة فيروس كورونا.. وهذه أسباب إرسال مصر مساعدات للدول الصديقة





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، موضحًا أن هناك إجراءات للتباحث مع القطاع الخاص على استمرار الورديات المسائية بشرط مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الصحية للعاملين وأسرهم.





وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم: "أن الدولة ستخصص منحة للعمالة غير المنتظمة وتقدر بـ 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وسيتم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وسيتم إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 4 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.





وكشف الرئيس السيسي أن هناك توجيها للبنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة.





وقرر الرئيس السيسى توفير قرض مساند للقطاع السياحى بفترة سماح تمتد عامين.





وتابع الرئيس السيسي أن هناك دراسة لقيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني، وأكد أن هناك تقسيط ضريبة الإقرار الضريبى على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجارى، وسيتم تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد، وسيتم تأخير تقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.





كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الوضع الراهن في مواجهة ازمة فيروس كورونا يتطلب منا جميعا الحرص وعدم التعامل بلامبالاة .





وأضاف موجها حديثه للمواطنين : لا داعي للقلق والفزع ولكنني أطلب من الشعب عدم التعامل بلامبالاة والتعامل بالمزيد من الحرص ".





وتابع الرئيس قائلًا:" أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك. وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة على مواجهة التحديات".





ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.





وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسؤولية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن "أحد أهم العناصر التى ساعدتنا فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيراته الاقتصادية الهائلة هى تعاوننا مع بعض وتكاتف كل المؤسسات"، مضيفًا:"إن شاء الله بتعاوننا كلنا مع بعض سنعبر هذا التحدى وسننجح فى مواجهته".





وتابع الرئيس، في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، الثلاثاء: "مرتبات المصريين خط أحمر ولا داعي للقلق"، مؤكدا أنه يوجد توافر في السلع في مصر.





وأكد أنه حرص دائمًا من خلال توجيهه للحكومة على عدم إخافة المواطنين، خاصة فى حديثه معهم، وقال: "أحاول التحدث مع المواطنين دون أن أخوفهم، خاصة أن الإعلام العالمى وتناوله للموضوع على مدار الساعة لا يتحدث إلا عن فيروس كورونا، مما جعل الناس تخاف وتقلق، ولا أريد أن أكون عاملا إضافيا".





واستطرد: "علينا أن نبذل جهدا أكبر فى مواجهة الفيروس، وبكرر شكرى تانى لكل العناصر الطبية الموجودة فى مصر".





وطالب الرئيس الحاضرين بتوجيه التحية لجميع المسئولين شكرًا وعرفانًا على دورهم العظيم فى تلك المرحلة الحرجة، وقال: "ده دورهم وجه وقته دلوقتى واحنا مقدرين ده، وننتظر المزيد من العمل المشكور لكل الأطباء ولكل إنسان يعمل فى تلك المواجهة".





كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح 6 مستشفيات قريبا بطاقة 200 سرير للواحدة.









وقال إننا تعودنا أن يكون لدينا استعداد واحتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة في أي وقت.









وأضاف الرئيس السيسي: نحن مستعدون لمواجهة أي سيناريو يتعلق بفيروس كورونا إذا لزم الأمر.









وكشف عن سبب تقديم الدعم للدول الصديقة قائلًا:"نحن نقدم ما تيسر من دعم لمساندة الدول التي تواجه جائحة كورونا وهذا أمر يلائم إنسانيتنا و علاقتنا بالدول المختلفة وما يربطنا بهم من روابط" .





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تخفيض تواجد أعداد العاملين بجميع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة في اماكن العمل، مشيرا الى ان تخفيض الأعداد لا يعنى الاقتراب من رواتبهم، ولكن ستظل حقوقهم المالية كما هى، وذلك لمساعدة الجهات التنفيذية فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.













وقال إن توفير مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة يخضع لإجراءات التنفيذ، وأن هناك توجيهات تنفيذية يتم تداولها إعلاميًا بشكل متكرر حتى تصل لكل الناس، مضيفًا: "أنا عايز أوصل للمواطنين مستحقاتهم دون تكدس ودون تعب وإرهاق"، لافتا إلى أن التكدس على البنوك يدفع للقلق من خطورة انتشار فيروس كورونا.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، أن المشروعات التى تم تأجيل افتتاحها للعام المقبل جاء لعدة أسباب منها تأخر التوريدات من الشركات الأجنبية من الخارج خاصة فى ظل عملية الإغلاق الكامل الذى تعيشه بلادهم على مستوى حياتهم، خاصة أن الدول المتقدمة حجم المواجهة لفيروس كورونا فيها صعب









وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقوم بجولات ميدانية بنفسه أثناء فترة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من تفشي وباء كورونا، وقال: "بشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع بالقاهرة في الأوقات اللي مافيهاش حظر زحمة برضو".





وأضاف الرئيس السيسي "إحنا مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم ولا نضيق توقيتات في الحركة عليكم عشان حياتنا ما تقفش، بسبب تكدس المواطنين فى المواصلات صباحًا خلال فترة فك الحظر بدون كمامات".





وتابع: "الناس لازم تبقى مخلية بالها وتتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على نفسها من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يرى أشخاصا كثيرين فى المواصلات والميكروباصات دون ارتداء كمامات طبية.





وأوضح الرئيس: "اطمأننت على وسائل النقل وتطهيرها للحفاظ على صحة المواطنين، ده دور الدولة والجيش، هو عبء كبير ولكن لو كنا عايزين ما نوقفش حال مصر لازم نبذل الجهد"، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات، قائلا: "لو وصل الأمر إننا نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو من غير تكلفة خالص هعمل كده".







