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محافظات

لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:25 م
جمعية الارومان توزع
جمعية الارومان توزع مساعدات في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت جمعية الأورمان عن البدء بشكل فعلي وعاجل وسريع وبالتعاون مع الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في توزيع مساعدات عينية لشرائح المتضررين من انتشار فيروس كورونا في قرى ونجوع ومدن المحافظة المختلفة لمساعدتهم في تجاوز مخاطر انتشار المرض.


وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بدأت في تنفيذها بالفيوم تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا عبارة عن كرتونة مواد غذائية تحتوي على سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية فضلا عن 2 كيلو لحوم ويتم التوزيع بحسب أعداد أفراد الأسرة حيث تحصل أعداد كبيرة من الأسر التي بها عدد أفراد مرتفع على كرتونتين و4 كيلو لحوم.


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وأوضح شعبان أن الأورمان اعتمدت في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل المؤسسة بالفيوم وعلى قاعدة بينات كبيرة نجحت الأورمان في تكوينها عبر عملها لسنوات داخل القرى والنجوع بالمحافظة كذلك على تعاون الجمعيات الأهلية الصغيرة في النجوع والقرى والمناطق الأشد احتياجًا في المحافظة.


وأضاف شعبان أن خطة الأورمان الإغاثية بدأت بشكل فعلي فى توزيع المساعدات العينية داخل عدد من القرى بمراكز الفيوم المختلفة منها كحك بحري والروضة وفانوس وم الجمال مركز طامية والحبون والسعيدية مركز سنورس وقصر الباسل و قلمشاه والحجر مركز اطسا وكحك وقارون مركز يوسف الصديق وجاري استكمال التوزيع فى باقي المراكز والقرى.

لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم
لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم
لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم
لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم
لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الفيوم
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