محافظ الفيوم: رفع 60 ألف طن قمامة ومخلفات بناء خلال مارس

أعلن ‏الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تنفيذ 147 حملة مكبرة للنظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر مارس الماضي، تمكنت من رفع 60379 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 3294 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 10926 كشاف إنارة، وإنشاء وتطوير وصيانة 36 ميدانا.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد قامت بتنفيذ 73 حملة مكبرة للنظافة خلال شهر مارس أسفرت عن رفع 12291 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 826 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب وصيانة 4153 كشاف إنارة بمدينة الفيوم وقرى المركز، بالإضافة إلى غرس 999 شجرة بالطرق، وإنشاء وتطوير وصيانة 23 ميدان.





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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بتنفيذ 14حملة مكبرة للنظافة خلال شهر مارس، أسفرت عن رفع 7200طن قمامة ومخلفات بناء، ورفع 89 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وتندات وإعلانات مخالفة ، كما تم صيانة 260 كشاف إنارة، وغرس 95 شجرة بنواحى المركز.





وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم, أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بتنفيذ حملتين مكبرتين للنظافة خلال ذات المدة تمكنت من رفع 12312 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 480 حالة إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 725 كشاف إنارة، فضلًا عن تجميل وتطوير أحد الميادين بالمركز، وغرس 30 شجرة زينة بالطرق.





وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، قد قامت بتنفيذ 13 حملة مكبرة للنظافة خلال شهر مارس تمكنت خلالها من رفع 4600 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 731 حالة إشغالات متنوعة ، كما تم تركيب وصيانة 1460 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 44 شجرة زينة بنواحى المركز.





وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي 28 حملة مكبرة للنظافة نجحت خلالها فى رفع 22358 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 482 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة 2757 كشاف إنارة، وصيانة وتطوير 3 ميادين، وغرس 745 شجرة زينة بنواحي المركز.





ولفت "التونى"، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، قد قامت أيضًا بتنفيذ 17 حملة مكبرة للنظافة خلال شهر مارس، أسفرت عن رفع 1618 طن قمامة ومخلفات مبانى، وإزالة 686 حالة إشغالات متنوعة بنواحى المركز، كما تم تركيب وصيانة 1571 كشاف إنارة، بالاضافة إلى إنشاء وتجميل وتطوير 9 ميادين، وغرس 80 شجرة زينة بنواحى المركز.