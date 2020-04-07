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محافظات

عددهم 2645 شخصا .. الدقهلية تعلن بدء صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:46 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة، وذلك في اطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه المرحلة وفي اطار قرار  محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة. 

ومن جانبه أكد  أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و500 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
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