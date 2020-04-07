الخدمة الوطنية: توفير الاحتياجات اللازمة من اللحوم الطازجة.. ولدينا 59 ألف رأس ماشية وأغنام

قال اللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوزيع السلع الغذائية الأساسية والعديد من مواد الوقاية والتطهير لتأمين توفيرها في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد أن الجهاز قام من خلال بعض شركاته بالمساهمة في توفير السلع الغذائية الهامة بتجهيز 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة وأسماك و18 ألف طن من الزيت والبقوليات والجبن والسكر وغيرها بالإضافة للخضراوات.

وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أنه للمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة من اللحوم الطازجة يتواجد بمزارعنا 46 ألف رأس ماشية و13500 رأس من الأغنام، والشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي قامت بحصاد 160 ألف طن من الذرة الصفراء، و70 ألف طن من محصول البطاطس، وسيتم حصاد 250 ألف طن من محصول القمح.





وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنه في مجال توفير مستلزمات التطهير كرست شركة النصر للصناعات الوسيطة جهودها لإنتاج الكيماويات الخاصة بتطهير الأسطح والأرضيات بدرجات تركيز مختلفة، بما يتناسب مع أغراض الاستخدام.



