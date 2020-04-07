بفيديو قصير .. روان بن حسين تستعرض أنوثتها على إنستجرام

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، فيديو جديدا لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت روان بن حسين باطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا أنيقا كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة وأحمر شفاه بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





واعتمدت روان بن حسين على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.





وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.





يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.







