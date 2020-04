بفيديو قصير .. روان بن حسين تستعرض أنوثتها على إنستجرام

View this post on Instagram

#BTS Faregouni with @nassifzeytoun 🎶 during my early months of pregnancy🤰 can’t believe how time flies! can’t wait for better days💓 #stayhome من كواليس تصوير فيديو كليب فارقوني مع ناصيف زيتون، في اول شهور حملي في لونا بنتي👩‍👧 ما شاء الله كيف الوقت يمر بسرعه، يلا ان شاء الله تجينا أيام احلى وتنتهي هالايام بسرعه💓🙏🏻 #خليك_في_البيت