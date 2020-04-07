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ثقافة

جولة افتراضية في معبد بن عزرا بمجمع الأديان بمصر القديمة.. اليوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تقدم وزارة السياحة والآثار في الساعة السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، جولة افتراضية بمعبد بن عزرا في مجمع الأديان بمصر القديمة. 

وكان ذلك استمرارًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقديم جولات افتراضية جديدة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية.

يقع معبد بن عزرا في شارع مارجرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة بالقرب من المتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة، وكان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام ٨٨٢م للطائفة اليهودية، ويروي أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين.

المعبد مبني على الطراز البازيليكي يتكون من صالة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أوسعها وأعلاها القسم الأوسط يعلوه شخشيخة، يوجد الهيكل بالجدار الشرقي الذي يضم دولاب التوراة، وهو من الخشب المطعم بحشوات من الصدف والعاج، وتقع المنصة في وسط المعبد وهي من الرخام ويصعد إليها بعدة درجات حيث تدار الصلاة.

أما الطابق العلوي فهو مخصص لصلاة السيدات، يطل على الصالة بشرفة في نهايتها من الجهة الشمالية توجد غرفة الجنيزة التي أسهمت في شهرة هذا المعبد؛ وهي حجرة مغلقة من كل جهاتها عدا أعلاها حيث كانت تخزن بداخلها الكتب والأوراق لمدة طويلة حتى اكتشفت ونقلت محتوياتها سنة ١٨٩٦م إلى جامعة كمبردج.

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