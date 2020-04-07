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اقتصاد

125 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة مياه الدهار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:01 م
محطة الدهار
محطة الدهار
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علياء فوزى
تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال الإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها بمحطة الدهار. 



وأكد رئيس شركة المياه، أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، إضافةً إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي حيث يتم تنفيذ المحطة  طبقا للمواصفات القياسية 



وأشار "عيسى"، إلي أن أعمال الاحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية إلى 125 مليون جنيه شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3، إضافة إلى إحلال وتجديد شبكة  مياه  حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب، وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي.


ومن جهة أخرى، أضاف رئيس شركة المياه، أن عمليات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة للقضاء على نظام المناوبات.
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