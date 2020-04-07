شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا

رسالة من العشاق للعالم بأسره بأن الأوبئة والأمراض ليست مجالا لأن تكون الحائل بين تحقيق حلم أن يجمعهم سقف واحد، فالحب فى أفريقيا له مراسم خاصة ولكن يمكن الاستغناء عن تلك المراسم فقط حتى لا يتم تأخير موعد الزفاف.





فيروس كورونا المستجد حطم كل الصلات والقرارات حتى أنه أوجد المسافات بين الأقارب فأصبح من الممنوع أن تحتضن الأم ابنها أو أن يتلقى المحبون السلامات عن قرب، ولكن فيروس كورونا المستجد وما أعقبه من إجراءات لمنع حركة التنقلات فى كثير من البلدان لم يمنع زوجين من إقامة حفل زفافهما بل والعودة إلى القرية مشيا على الأقدام جراء حظر التجوال ومنع المواصلات العامة والخاصة.





هذا بالضبط حدث فى أوغندا حيث أصر كل من زون هارونت أمريكي الجنسية وجورت نمس روك وهى أوغندية إقامة حفل زفافهما فى أوغندا يوم السبت الماضي حيث أقاما مراسم زواجهما فى حفل بسيط فى كالافاري فى عنتيبي باوغندا حيث أقام المراسم القس ايساك وذلك بحضور 10 ضيوف فقط من بينهم رجل شرطة لتأمين المراسم.





الغريب أن العروس لم تتزيين بالفستان الأبيض ولكن فى ظل الأحوال التى أوجدها كوروما، كان لا بأس أن تسيير مراسم الزفاف ببساطة كبيرة حتى أن الثنائي ارتديا ملابس تقليدية(كاجوال) مصنوعة من أقمشة أفريقية.



