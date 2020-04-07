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أخبار العالم

شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:25 م
حفل زفاف بملابس كاجوال
حفل زفاف بملابس كاجوال
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أمينة الدسوقى
رسالة من العشاق للعالم بأسره بأن الأوبئة والأمراض ليست مجالا لأن تكون الحائل بين تحقيق حلم أن يجمعهم سقف واحد، فالحب فى أفريقيا له مراسم خاصة ولكن يمكن الاستغناء عن تلك المراسم فقط حتى لا يتم تأخير موعد الزفاف.

فيروس كورونا المستجد حطم كل الصلات والقرارات حتى أنه أوجد المسافات بين الأقارب فأصبح من الممنوع أن تحتضن الأم ابنها أو أن يتلقى المحبون السلامات عن قرب، ولكن فيروس كورونا المستجد وما أعقبه من إجراءات لمنع حركة التنقلات فى كثير من البلدان لم يمنع زوجين من إقامة حفل زفافهما بل والعودة إلى القرية مشيا على الأقدام جراء حظر التجوال ومنع المواصلات العامة والخاصة.

هذا بالضبط حدث فى أوغندا حيث أصر كل من زون هارونت أمريكي الجنسية وجورت نمس روك وهى أوغندية إقامة حفل زفافهما فى أوغندا يوم السبت الماضي حيث أقاما مراسم زواجهما فى حفل بسيط فى كالافاري فى عنتيبي باوغندا حيث أقام المراسم القس ايساك وذلك بحضور 10 ضيوف فقط من بينهم رجل شرطة لتأمين المراسم.

الغريب أن العروس لم تتزيين بالفستان الأبيض ولكن فى ظل الأحوال التى أوجدها كوروما، كان لا بأس أن تسيير مراسم الزفاف ببساطة كبيرة حتى أن الثنائي ارتديا ملابس تقليدية(كاجوال) مصنوعة من أقمشة أفريقية.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد ولكن أيضا كان الغريب أن الثنائي جاءا إلى الكنيسة عبر الدرجات وكذلك القس ايساك وذلك بسبب منع الموصلات العام والخاصة، بل أنهما عادا إلى القرية مشيا بالاقدام بعد الانتهاء من مراسم الزفاف.
شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا
شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا
شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا
شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا
شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا
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