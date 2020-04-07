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أخبار العالم

رئيس بلدية خميس مشيط السابق يكشف سبب إعفائه من المنصب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:19 م
رئيس بلدية خميس مشيط
رئيس بلدية خميس مشيط
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محمود نوفل
اكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقًا الدكتور مسفر الوادعي ان ما تم تداوله بشأن إعفائه من منصبه بناء على الجولة الميدانية التي نفذها أمين منطقة عسير في سوق الفواكه والخضار وما صاحبها من شكاوى عدد من المواطنين حيال الأسعار والنظافة غير صحيح.

ووفقا ل «عكاظ» فقد أوضح: ” أن قرار إعفائه من رئاسة البلدية يأتي لانتهاء فترة تكليفه ومدتها 8 سنوات”.

 وقال: «باشرت أمس الإثنين أول أيام عملي الجديد في أمانة منطقة عسير، ومستعد لتنفيذ ما يسند لي من مهمات».


جديد بالذكر  أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن إعفاء الدكتور الوادعي بعد جولة أمين عسير على الأسواق في خميس مشيط، وهو ما نفاه آنذاك متحدث الأمانة.
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