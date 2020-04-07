رئيس بلدية خميس مشيط السابق يكشف سبب إعفائه من المنصب

اكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقًا الدكتور مسفر الوادعي ان ما تم تداوله بشأن إعفائه من منصبه بناء على الجولة الميدانية التي نفذها أمين منطقة عسير في سوق الفواكه والخضار وما صاحبها من شكاوى عدد من المواطنين حيال الأسعار والنظافة غير صحيح.





ووفقا ل «عكاظ» فقد أوضح: ” أن قرار إعفائه من رئاسة البلدية يأتي لانتهاء فترة تكليفه ومدتها 8 سنوات”.





وقال: «باشرت أمس الإثنين أول أيام عملي الجديد في أمانة منطقة عسير، ومستعد لتنفيذ ما يسند لي من مهمات».







