AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:51 م
ماكينة انتاج الكمامات
ماكينة انتاج الكمامات
Advertisements
أحمد على

شهدت الورش الهندسية بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم، فى تصميم ماكينتين تجريبيتين، لإنتاج "كمامات " والتى تستخدم للوقاية من أخطار الإصابة من عدوي كورونا المستجد فى إطار المشاركة المجتمعية حفاظا على أرواح المواطنين لمواجهه خطوة تفشي العدوي .


كما أسفرت تلك التجارب الميدانية بواسطة عدد من مهندسي شركة غزل المحلة النجاح فى إنتاج تصنيع 2400 قطعة من كمامات مطابقة مواصفات الصحة العالمية للوقاية من أخطار "كورونا".


وجاء ذلك تزامنا مع عودة العمال للعمل الرسمي خلال 1 إبريل  الماضي  2020 م ومنح أبناء قريتي ميت بدر حلاوة والهياتم اجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين "عزل منزلي " .


من جانبه أكد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة أن أحد العملاء طلب تصنيع كمامات طبية وفق مواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى أن مهندسي الورش يحاولون إتخاذ مقاسات الرسمية للتصنيع الكمامات طبق المواصفات القياسية .


كما وجه رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، بضرورة الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء فى تطبيق أليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر .


وشدد رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة على ضرورة توفير 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة  وإجراء الكشف الطبي  علي جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تجت اشراف القطاع الطبي و مشاركة الامن الصناعي وأمن الشركة .


وكان أفراد الأمن الإداري تحت إشراف اللواء حسام طلعت نجحت فى ضبط عامل أثناء تواجده بمنطقة الورش يدعي " "م .ن " من أبناء قرية الهياتم مسقط رأس انتشار عدوي كورونا " كوفيد 19 " لخروجه وتسلله  من داخل القرية وذهابه للعمل تزامنا مع بدء ساعات العمل الرسمي 1 إبريل الجاري .


وأفادت مصادر أن زملاء العامل المذكور فوجئوا بتواجده داخل أقسام الورش للعمل برفقتهم فقاموا على الفور على بإبلاغ الأمن الإداري وإخراجه  خارج ابواب الشركة لحين انتهاء أسبوعين العزل المنزلي لأبناء القرية لتأمين أرواحهم.


إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تتبنى مبادرة لتصنيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا

«الكهرباء» تبدأ إجراءات تخفيض العمالة في الوزارة وشركاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.. ومنح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية لمدة أسبوعين

التموين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بمصانع السكر من كورونا

للوقاية من «كورونا».. «غزل المحلة» تمنح عمال قرية «ميت بدر حلاوة» إجازة لتأمين أرواح زملائهم

رئيس المحلة: تعقيم قرية الهياتم للوقاية من فيروس كورونا.. صور

من داخل قرية العزل بالغربية.. أهالي قرية الهياتم يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

بشرة خير ..الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من الأم للجنين

شاهد.. أول ممرض مصاب بكورونا بمعهد الأورام يفجر مفاجأة عن إصابته

معجب يلاحق ياسمين عبد العزيز .. تعرف على التفاصيل

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم نجم مازيمبي

رواتب المصريين خط أحمر.. السيسي يوجه رسائل طمأنة للمواطنين.. يعلن طرق تخطي أزمة فيروس كورونا.. وهذه أسباب إرسال مصر مساعدات للدول الصديقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتعامل الآباء مع الأطفال في الحظر؟

بدون مكياج .. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة رياضية

بشنطة كبيرة وشبشب .. ساندي تثير الجدل بهذه الإطلالة