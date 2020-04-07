إنتاج 2400 قطعة .. ماكينات شركة غزل المحلة تبدع فى تصنيع الكمامات..شاهد

شهدت الورش الهندسية بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم، فى تصميم ماكينتين تجريبيتين، لإنتاج "كمامات " والتى تستخدم للوقاية من أخطار الإصابة من عدوي كورونا المستجد فى إطار المشاركة المجتمعية حفاظا على أرواح المواطنين لمواجهه خطوة تفشي العدوي .





كما أسفرت تلك التجارب الميدانية بواسطة عدد من مهندسي شركة غزل المحلة النجاح فى إنتاج تصنيع 2400 قطعة من كمامات مطابقة مواصفات الصحة العالمية للوقاية من أخطار "كورونا".





وجاء ذلك تزامنا مع عودة العمال للعمل الرسمي خلال 1 إبريل الماضي 2020 م ومنح أبناء قريتي ميت بدر حلاوة والهياتم اجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين "عزل منزلي " .





من جانبه أكد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة أن أحد العملاء طلب تصنيع كمامات طبية وفق مواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى أن مهندسي الورش يحاولون إتخاذ مقاسات الرسمية للتصنيع الكمامات طبق المواصفات القياسية .





كما وجه رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، بضرورة الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء فى تطبيق أليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر .





وشدد رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة على ضرورة توفير 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة وإجراء الكشف الطبي علي جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تجت اشراف القطاع الطبي و مشاركة الامن الصناعي وأمن الشركة .





وكان أفراد الأمن الإداري تحت إشراف اللواء حسام طلعت نجحت فى ضبط عامل أثناء تواجده بمنطقة الورش يدعي " "م .ن " من أبناء قرية الهياتم مسقط رأس انتشار عدوي كورونا " كوفيد 19 " لخروجه وتسلله من داخل القرية وذهابه للعمل تزامنا مع بدء ساعات العمل الرسمي 1 إبريل الجاري .





وأفادت مصادر أن زملاء العامل المذكور فوجئوا بتواجده داخل أقسام الورش للعمل برفقتهم فقاموا على الفور على بإبلاغ الأمن الإداري وإخراجه خارج ابواب الشركة لحين انتهاء أسبوعين العزل المنزلي لأبناء القرية لتأمين أرواحهم.