سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم، الثلاثاء، 7 - 4 - 2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:





سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 7-4-2020







سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي



سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري



سجل سعر اليورو = 3.99 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو





سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.51 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني



سجل سعر الدينار الكويتي = 11.79 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي



سجل سعر الدولار الكندي = 2.61 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي





سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.26 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي



سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.69 ين ياباني





سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي



سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني





سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري





