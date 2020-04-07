AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:00 م
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
Advertisements
أحمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم، الثلاثاء، 7 - 4 - 2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:


سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 7-4-2020


سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 3.99 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو


سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.51 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.79 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.61 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي


سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.26 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.69 ين ياباني


سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني


سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19-3-2020

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 23-3-2020

ترشيحاتنا

الحكومة للمواطنين: اطمئنوا ومفيش داعي للقلق يوجد مخزون سلعى كاف

جاهزون لكل السيناريوهات ولا مساس بالرواتب.. 17 رسالة من الرئيس السيسي لـ المصريين حول كورونا

الصحة العالمية تحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال إفريقيا

جاريدو يتحدى الأهلي.. ويؤكد: هدفى الفوز بدوري أبطال إفريقيا

معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور

شاهد.. أول ممرض مصاب بكورونا بمعهد الأورام يفجر مفاجأة عن إصابته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

فستان فوق الركبة .. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة منزلية جذابة

بالأسود الجريء .. دنيا المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة