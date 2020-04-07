كسر خط الكريمات.. تعرف على فترات وقف ضخ مياه الشرب في البحر الأحمر

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، أنه سيتم فصل المياه عن المدينة لمدة يومين ، بسبب كسر خط الكريمات ، التى أعلنت عنه شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر أمس

وناشد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، الأهالى بترشيد استهلاك المياه خلال اليومين التى سيتم قطع المياه فيها، لحين إصلاح الخط مرة أخرى وضخ المياه للمدينة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر،عن تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ اليوم الاثنين، وتحديدا بمنطقة الكيلو 25 طريق الكريمات - الزعفرانة ، مما أدى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة .

وأكدت الشركة فى بيان لها،أن فرق الصيانة بالشركة تجرى إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الأنتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مره أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسى .

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتماشيا مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ، تم تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 مارس ولمدة أسبوعين.

وأكدت الشركة فى بيان لها،أن مراكز الشحن لأصحاب العدادات ذات الدفع المسبق تعمل حتى يوم الخميس 2 أبريل ، لذا تناشد الشركة العملاء التوجه للشحن باى مبلغ للتمكن من إعطاء العملاء خطة الإجازات الجديدة .

كما أكدت الشركة استمرار عمل الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقى الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه، وكذلك استفسار عن شحن العدادات مسبوقة الدفع التواصل مع شريف سيد كامل مسئول الدفع المسبق على رقم 01062221099.

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