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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:31 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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أحمد علام
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، 7 - 4 - 2020، تباينًا في السوق السعودية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء، 7 - 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.08 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.61 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.68 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.32ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 29.02 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.
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