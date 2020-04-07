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رياضة

خاص.. خروج مدرب الأهلي السابق من الحجر الصحي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:52 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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مجدي سلامه
أعلن جوزيه بيسيرو مدرب النادي الأهلي السابق خروجه من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد قضائه 14 يوما بداخل الحجر الصحي.

وقال بيسيرو في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" خرجت من الحجر الصحي بعد فترة مملة قضيتها هناك، كانت بالنسبة لي فترة طويلة.

وتابع "في اليوم الأخير خضعت لتحاليل لمعرفة ما إذا كان الفيروس إيجابيا أم سلبيا، ولكن في النهاية كان سلبيا.

واختتم "أنا بخير حاليا، وأرجو من الجميع التزام منازله حتى يكونوا في صحة جيدة".

يذكر أن جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي لمنتخب فنزويلا والسابق للنادي الأهلي، قد خضع للحجر الصحي في البرتغال، بعد عودته من دول تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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