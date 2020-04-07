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الأوقاف تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن التعديات على أعيان الوقف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:53 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
شكل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية غرفة عمليات دائمة بمقر ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية للتعامل مع كافة التعديات على أعيان الوقف برئاسة المهندس  علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة , وتضم جميع مديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية كل فيما يخصه , وتكلف بالآتي :

مواجهة أي تعديات على أعيان الوقف الخيري . 

تشديد الحراسة على جميع أعيان الوقف والحفاظ عليها من التعدي. 
وتكليف مديري المناطق بتقديم تقرير يومي موضحا به حالات التعدي وكذا اتخاذ اللازم فيما يخصها فورًا. 

وخصصت هيئة الأوقاف عدد ٢ خط ساخن عن طريق الـ "واتس" لتلقي أي بلاغات عن أي تعد على أعيان الوقف وهما : ( 01019134491/ 01011564149).

وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي حالة تعد.
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