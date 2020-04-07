رئيس جامعة الأزهر يعلن عن منحة للعاملين بالمستشفيات

وجه مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه عن بعد، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى ، رئيس الجامعة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتخصيصه مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لمواجهة وباء كورونا، كما تقدم بخالص الشكر لجميع مقدمي الخدمة الطبية في ربوع الجمهورية.





كما ثمن المجلس جهود القوات المسلحة، معربا عن بالغ شكره وامتنانه لما قامت به أجهزتها المعنية خلال الفترة الماضية من إجراء عملية التعقيم والتطهير في الجامعة والمستشفيات.





واستعرض المجلس الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء في كافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تابع ما تقوم به إدارة المستشفى التخصصي الآن من خطوات استكمال التجهيزات اللازمة لذلك لتتمكن من استقبال الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ولتكون مقرا للعزل الصحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وفي ذات السياق قرر رئيس جامعة الأزهر منح العاملين بالمستشفيات الجامعية مكافأة قدرها ألف جنيه من مصادر التمويل المتاحة، وذلك تقديرا لجهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



