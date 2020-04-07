يستفيد منه 14 ألف لاعب .. رئيس نادى النجوم يقدم مقترحا لدعم لاعبي الدرجة الرابعة.. تفاصيل بالفيديو

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم عن مقترح لدعم للاعبي أندية الدوري المصري القسم الرابع والثالث بالتنسيق مع الإعلامي أحمد شوبير ، إيمانًا بقيم المشاركة المجتمعية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها أندية القسمين الرابع والثالث نتيجة التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، وذلك خلال الفترة التي تمر بها مصر من مواجهة فيروس كورونا.





وقال رئيس نادي النجوم أن المقترح يقوم على تبني أندية الدوري الممتاز وبعض أندية الدوري الممتاز "ب" الفرق التي تقع في محيطها الجغرافي بواقع خمسة أندية لكل نادي يقوم بالرعاية ، حيث أن هذا المقترح سيغطي حوالي 14 ألف لاعب بإجمالي عدد 467 نادي من القسمين الرابع والثالث.





وأكد محمد الطويلة إنه بدأ بتطبيق المقترح على عدد من الأندية بمنطقة الجيزة لكرة القدم ، حيث تم تحرير عدد 250 "شيك" بأسماء لاعبي تلك الأندية حيث يحصل كل لاعب على عدد 2 "شيك" بإجمالي مبلغ 1500 جنيه كمساعدة لمدة شهرين بتلك الأندية بمنطقة الجيزة.

