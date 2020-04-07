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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلن استمرار العقوبات على إيران رغم كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن النظام الإيراني سيبقى تحت العقوبات طالما واصل استنزاف مقدرات شعبه، وأَضاف: "سنستمر في جهودنا لمنع إيران من القيام بمشروعاتها النووية".

في سياق آخر، قال بومبيو إن بلاده تقدم الآن 225 مليون دولار إضافي كمعونات للدول الأخرى لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن، وأضاف: سنواصل جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بشفافية بشأن أزمة كورونا، وتعمل على توفير المساعدات لشركائنا في العالم لمواجهة فيروس كورونا

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن أمريكا ستبقى دائما في مقدمة الدول التي تعمل على التصدي لفيروس كورونا، مطالبا جميع الدول بأن تكون شفافة وصادقة في التعامل مع هذه الجائحة.

جدير بالذكر أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكي تجاوزت 11 ألف حالة وفاة.
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