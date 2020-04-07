AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

كورونا يرتقى بـ الصحة العالمية للصفوف الأولى.. فما تاريخ المنظمة وسبب إنشائها؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:07 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا " كوفيد – 19"، التى اجتاحت معظم دول العالم، وخلفت آلاف الضحايا، وما  يزيد عن مليون مصاب لمعت على السطح منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بتوجيهاتها الصحية للدول التى طالتها جائحة الكورونا، وعكفت المنظمة منذ بداية الأزمة  على مساعدة الدول المنكوبة بالفيروس، وتقديم الخبرات الطبية والصحية وفقا لما هو متاح علميا حول سبل مواجهة الفيروس أو على الأقل الحد من انتشاره بين البشر.


ومن خلال هذا الدور الضخم الذى تقوم به هذه المنظمة فى بلدان العالم المختلفة أصبحت مصدرا ومرجعا للكبير قبل الصغير فى كل دولة بالعالم للطرق المثلى للوقاية من فيروس كورونا اللعين فقد تصدرت المنظمة عناوين الصحف الإخبارية على مستوى العالم والنشرات الإخبارية لكل دول العالم بإختلاف توجهاتها، ولكن قبل بزوغ هذا الدور للمنظمة هل سألت نفسك يوما عن تاريخ هذه المنظمة، وكيفية تدشينها.. فى السطور التالية يستععرض صدى البلد تاريخ تدشين هذه المنظمة الذى تحل ذكراه اليوم 7أبريل.

 

منظمة الصحّة العالمية (يرمز لها اختصارًا WHO) هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويديرها تيدروس أدهانوم مدير المنظمة، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.

 

من المسائل التي ناقشها الدبلوماسيون، عندما اجتمعوا لتشكيل الأمم المتحدة في عام 1945، إنشاء منظمة صحية عالمية، ودخل دستور المنظمة حيّز النفاذ في 7 أبريل 1948- وهو التاريخ الذي أصبح يُعرف بيوم الصحة العالمي ويُحتفل به كل عام .

 

عن أهداف المنظمة والغرض من إنشائها  يبلغنا دستور منظمة الصحة العالمية، أن الغرض منها هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب حتى الآن.


 ولتحقيق هذا الهدف بدأت حملة في عام 1998 تسمى "الصحة للجميع في القرن الواحد وعشرون، كما تعتمد جمعية الصحة العالمية على إعلان ألمل آتا من عام 1978. والذى ينادى  بأن تكون درجة الصحة على مستوى أن تسمح لجميع الناس، ان تكون منتجة اجتماعيا واقتصاديا بإعتبار أن الصحة جزء أساسي من التنمية البشرية المتطورة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا في الخليج.. كيف استعدت مطارات الإمارات والكويت لمواجهته؟

بعد التفشي المتزايد لـ كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية لـ حالة الطوارئ الصحية؟

عام أسود.. زيادة حالات السرطان بنسبة 81% بـ البلدان الفقيرة في 2040

الملك سلمان: العالم في وضع حرج بسبب كورونا

الصحة العالمية: معدل إجمالي إصابات كورونا يتجاوز حاجز 823000

بسبب كورونا .. أزمة مالية خطيرة تهدد الأمم المتحدة بالانهيار

ترشيحاتنا

كل الأنشطة الجماعية .. الأوقاف تعلق الاعتكاف في المساجد في شهر رمضان

جامعة القاهرة تعلن التوصل إلى بروتوكول علاج لفيروس كورونا.. تفاصيل

البنك المركزي يلغي القوائم السوداء والسلبية .. ويمنح البنوك 3 أشهر لتنقية بياناتها

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

الرئيس السيسي للمصريين: عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها وكل وعد قلته هنفذه

معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتعامل الآباء مع الأطفال في الحظر؟

بدون مكياج .. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة رياضية

بشنطة كبيرة وشبشب .. ساندي تثير الجدل بهذه الإطلالة