AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خالد خلف الله يتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر لمساعدة الدولة في مواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
فريده محمد
تبرع اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا براتبه لمدة ثلاثة أشهر لصندوق ” تحيا مصر” مساهمة مع الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ولصالح الضحايا الذين تاثروا في وباء كورونا مؤكدا بأن التكاتف واجب وطني على كل مصري في الظرف الراهن الذي يمر به الوطن.

وأضاف خلف الله في بيان له بأن المسئولية تحتم على الجميع الوقوف بجانب الدولة المصرية والوطن في هذا التوقيت الصعب ، منوها بأنه خدم وطنه طيلة حياته في وزارة الداخلية بجهاز أمن الدولة لعشرات السنين يؤدي واجبه الوطني بإخلاص والان وهو في موقعه البرلماني لن يتأخر عن تلبية نداء الوطن وسيظل في خندق الدوله المصريه ابد الدهر.

وطالب خلف الله جموع الشعب المصري بالعمل على مواجهة وباء كورونا من باب استشعار المسئولية ومساعدة الدولة في الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها مؤكدا بأن ارادة المصريين ستهزم المرض وستنهض الدولة المصرية وتعود أفضل مما كانت عليه بفضل أبنائها المخلصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا

بيان عاجل من أبو العينين لوقف أعمال المقاولات لمدة 3 أسابيع

تحت شعار "14 يوم انحسار أو انتشار".. أبو العينين يدعو مواطني الجيزة والمصريين للمكوث في المنزل لمحاربة فيروس كورونا

14 يوما إما انتشار وإما انحسار.. تفاصيل الحملة الوطنية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

أشرف سالمان يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا.. فيديو

برلماني يتبرع بمكافأة 3 شهور لـ تحيا مصر: سنقف بجوار الشعب حتى اجتياز الأزمة

ترشيحاتنا

بصورة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

المصارع العالمي هالك هوجان عن فيروس كورونا: عقاب من الله ولا نريد لقاحا

رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

قصة في منتهى الغرابة.. فقدت ذاكرتها ثانية واحدة لتقع في غرام حبيبها مجددًا

فنانة تقترح تحويل السجناء إلى فئران اختبار

فريدة عثمان تكشف تفاصيل تبرعها لصندوق تحيا مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة