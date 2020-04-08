خالد خلف الله يتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر لمساعدة الدولة في مواجهة كورونا

تبرع اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا براتبه لمدة ثلاثة أشهر لصندوق ” تحيا مصر” مساهمة مع الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ولصالح الضحايا الذين تاثروا في وباء كورونا مؤكدا بأن التكاتف واجب وطني على كل مصري في الظرف الراهن الذي يمر به الوطن.





وأضاف خلف الله في بيان له بأن المسئولية تحتم على الجميع الوقوف بجانب الدولة المصرية والوطن في هذا التوقيت الصعب ، منوها بأنه خدم وطنه طيلة حياته في وزارة الداخلية بجهاز أمن الدولة لعشرات السنين يؤدي واجبه الوطني بإخلاص والان وهو في موقعه البرلماني لن يتأخر عن تلبية نداء الوطن وسيظل في خندق الدوله المصريه ابد الدهر.



