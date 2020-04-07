إندونيسيا تطرح سندات لأجل 50 عاما لمكافحة كورونا

قالت وزيرة المالية في إندونيسيا يوم الثلاثاء إن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلا لدولة آسيوية بالدولار إذ تستحق بعد 50 عاما، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جرت الصفقة في الولايات المتحدة يوم الاثنين وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عاما ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة مع شريحة لأجل خمسين عاما بمليار دولار.

ووفقا لمذكرة شروط اطلعت عليها رويترز، يعد ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا وستستخدم حصيلته في أوجه من بينها ”تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19“.

وقالت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية للصحفيين في وقت لاحق يوم الثلاثاء ”انتهزنا الفرصة وأصدرنا سندات لأجل 50 عاما لأن تفضيل المستثمرين للآجال الأطول كان قويا جدا“.

وتحدد عائد السندات لأجل 50 عاما عند 4.5 بالمئة وقالت الوزيرة إن ذلك أقل من عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات التي أصدرتها إندونيسيا في 2018.

وأضافت أن جزءا من ذلك المبلغ سيستخدم أيضا في المساعدة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي شهد انخفاضا بمقدار 9.4 مليار دولار في مارس آذار إلى 121 مليار دولار مع تحرك البنك المركزي لاستخدام جزء منه لدعم العملة المحلية.

وتجري الحكومة محادثات مع عدد من البنوك متعددة الأطراف للحصول على قروض بنحو سبعة مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة كوفيد-19.