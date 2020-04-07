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محافظات

محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:54 م
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن استمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


وشدد اللواء أشرف عطية على أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ ، وأيضًا التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.


وقال المحافظ إن هذه الإجراءات ستتم مع كل من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة في ارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى. 


وكشف أشرف عطية عن قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن برصد التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خلال الفترة الحالية .


ولفت المحافظ إلى أنه تم رصد 81 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة ومخالفة بناء بدون ترخيص حيث تم إزالة فورية لـ 8 حالات منها بنطاق مركز إدفو بقريتى حاجر العرب وحاجر أبو خليفة بمساحة ١٢٤٧ م ، فيما تم رصد 11 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 4250 م2 وجارى التنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة هذه التعديات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية .

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محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية
محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية
محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية
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