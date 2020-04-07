نقل النواب: ذكاء نبيلة مكرم جعلها تستعين بالبابا تواضروس لحل مشكلات العالقين بـ كينيا

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بأنها واحدة من أذكى الوزراء ودائما تفكر من خارج الصندوق وتصل إلى هدفها فى زمن قياسى وبأقل التكاليف.









وقال "زين الدين"، فى بيان له، أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك أنه بمجرد وصول الاستغاثات لعدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، حيث إنهم كانوا في زيارة عمل وتقطعت بهم السبل عقب قرار تعليق رحلات الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا لم تتردد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى الاتصال مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا وعلى الفور تدخلت وبسرعة الكنيسة المصرية الوطنية لإنقاذ المواطنين المصريين العالقين بكينيا ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية لابن مصر والبحيرة البار قداسة البابا تواضروس الثانى صاحب المواقف التاريخية والوطنية المشرفة تجاه مصر وشعبها.









كما توجه "زين الدين" بتحية إجلال وإكبار للسفيرة نبيلة مكرم التى أكدت للمصريين والعالم كله أن الرئيس السيسى كان على حق وكسب الرهان على قدرة وكفاءة ونجاح المرأة المصرية فى تولى المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة تجدر الإشارة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أمدت أن ما قدمته الكنيسة المصرية يأتي ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها الوزارة وتعتمد في الأساس على توحيد كافة الجهود الشعبية والوطنية لخدمة أبنائنا من المصريين العالقين في مختلف دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك دول وتحديدًا في أفريقيا لا يوجد بها جاليات مصرية أو كيانات تستطيع خدمة العالقين هناك لحين عودتهم إلى وطنهم.









وثمّنت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم الدور البارز الذي تقوم به الكنيسة المصرية دوما لأبنائنا بالخارج، مؤكدة أنها مشهود لها دائمًا بالوطنية وتقف مع الوطن في كافة المواقف، فهي تحرص دائمًا على خدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأبناء الجاليات الأخرى خاصةً في الدول الأفريقية.









كما وجهت شكرها لقداسة البابا تواضروس الثاني على حرصه على أن يكون للكنيسة دور إيجابي وفعال في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، مشيدة بجهوده للربط أبناء الوطن في مختلف أنحاء العالم.







