إنفاق شركات النفط الكبرى يقل 22% في 2020 بعد نزول الأسعار

تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام في أعقاب انهيار أسعار النفط الناجم عن هبوط الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين أكبر دولتين مصدرتين للخام في العالم السعودية وروسيا.

وأعلنت تسع شركات نفط كبرى، من بينها أرامكو السعودية وإكسون موبيل ورويال داتش شل، عن تخفيضات تبلغ 38 مليار دولار، بانخفاض 22 بالمئة عن خطط إنفاقها الأولية التي كان يبلغ حجمها 175 مليار دولار.

وخفضت إكسون يوم الثلاثاء ميزانيتها للعام 2020 بمقدار عشرة مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

وخفضت بي.بي خطة إنفاقها للعام 2020 بنسبة 25 بالمئة، وستخفض الإنتاج من نشاطها في النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة.

نزلت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ يناير كانون الثاني لنحو 34 دولارا للبرميل.

وقال مستثمرون إنه في حالة استمرار الأزمة الحالية لفترة طويلة فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنتها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية للإبقاء على توزيعاتها دون أن يقود ذلك لزيادة مستويات الدين المرتفعة بالفعل.

وبلغ الدين المجمع لشركات شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون وشل 231 مليار دولار في نهاية 2019، وهو يقل طفيفا عن 235 مليار في 2016 حين هوى سعر الخام دون 30 دولارا للبرميل.