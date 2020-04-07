انتشار أمني كبير بالطرق والمحاور استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال

نشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قواتها، على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى؛ للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر؛ لضبط المخالفين.
ورفعت وزارة الداخلية، رفعت حالة التأهب، للقصوى؛ لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، بتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة ٧ مساء وحتى 6 صباحا.
وتكثف الأجهزة الأمنية من خدماتها؛ لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها، وبالتوازي؛ تضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محتكري السلع.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإغلاق المحال وحظر التحرك للمواطنين في المواعيد المحددة.
وأهابت بالمواطنين، الالتزام بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أنها على يقين في تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر، والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها؛ بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم 24 مارس الماضى مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا، منها فرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.