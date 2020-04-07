انتشار أمني كبير بالطرق والمحاور استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال

نشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قواتها، على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى؛ للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر؛ لضبط المخالفين.





ورفعت وزارة الداخلية، رفعت حالة التأهب، للقصوى؛ لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، بتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة ٧ مساء وحتى 6 صباحا.





وتكثف الأجهزة الأمنية من خدماتها؛ لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها، وبالتوازي؛ تضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محتكري السلع.





وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإغلاق المحال وحظر التحرك للمواطنين في المواعيد المحددة.





وأهابت بالمواطنين، الالتزام بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أنها على يقين في تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر، والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها؛ بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة.





وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.