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اقتصاد

«الحوت»: رسائل ايجابية لحزمة القرارات الرئاسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:51 م
الحوت
الحوت
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ولاء عبد الكريم

أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،  ان خطاب الرئيس السيسي واعلانه اليوم لحزمة القرارات والاجراءات التحفيزية للاقتصاد هي رسالة تأكيد علي الشراكة الايجابية والصحية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال الحوت، أن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونقدر كل ما تقوم به حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ومعا بأذن الله يدا بيد لتجاوز هذة المحنة لتصبح منحة لمصر وشعبها، لتتبوء صدارة اقتصاديات المنطقة العربية والافريقية.

واشاد الحوت بما تناوله خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل اجتماعية واقتصادية، مشيرا ان دور القطاع الخاص يتعاظم ويكون اكثر فاعلية وأهمية في أوقات الازمات.

وأكد أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني يعي تماما حجم التحديات الضخمة التي فرضتها الظروف وجميعا كقطاع خاص ومجتمع مدني وعاملين ومهنيين شركاء الوطن ومعا في اوقات المحن.

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