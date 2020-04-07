السعودية تخصص 7 مليارات ريال إضافية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن بلاده وافقت على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، في مواجهة فيروس كورونا





وقال في تصريحات صحفية إن ذلك جاء لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.









وحمل وزير الصحة السعودي بعض أفراد المجتمع مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات في بفيروس كورونا، بسبب عدم انضباطهم، محذرًا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول".





وقال "بالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا كانت سباقة عالميًا في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.



