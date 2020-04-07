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أخبار البلد

في اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير قطاع الأعمال: مدبولي يؤكد ضرورة استمرار عمل المصانع والشركات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:50 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. 

وخلال اللقاء استعرض الوزير جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان والتى تم البدء فى تنفيذها تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وحققت نتائج جيدة، أسهمت فى تحسين منظومة تداول الأقطان، خاصة وأن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التى كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته. 

وأضاف توفيق أن التقرير المتعلق بتقييم التجربة فى الفيوم وبنى سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن فى ٢٠٢٠.


وفيما يتعلق بمنظومة تطوير المحالج، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك ٣ محالج يجرى العمل على تطويرها، وستدخل الخدمة مع نهاية صيف ٢٠٢٠، لتضاف إلى محلج الفيوم الذى تم تطويره وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية. 

كما استعرض وزير قطاع الأعمال موقف العمل فى مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة. وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبى، وأن يستمر العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، على أن تراعي كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة، لخدمة الأغراض الطبية فى كافة مواقع العمل والإنتاج.

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