نسيج واحد.. الكنيسة الكاثوليكية تدعم مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر

زار وفد من الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، وعلى رأسهم، القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

وكان فى استقبالهم الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالديوان العام لمديرية الصحة بالغردقة، حيث قام القمص يؤانس أديب بتقديم الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم القمص يؤانس اديب مبلغ من المال دعم من الكنيسة الكاثوليكية للقطاع الصحي، وذلك لشراء مستلزمات طبية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن تكاتف الجهود بين الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

ومن جانبه أكد وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، أن الكنيسة تقدر كل مجهودات القطاع الصحي، وتضحياته القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين ومشرفين وإداريين، وجميع العاملين بالجيش الأبيض كما يطلق عليهم، في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.





وأكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن الكنيسة الكاثوليكية تقدمت بمبلغ مالي لصندوق تحيا مصر، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.





ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، جزيل الشكر والتقدير والعرفان لنيافة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، على دعمه الكامل لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدة.

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