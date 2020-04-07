إعادة هيكلة مسعور.. لوفتهانزا الألمانية تغلق أهم شركاتها بسبب وباء كورونا

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانيا للطيران إغلاق شركة "جيرمان وينجز" أهم الشركات التابعة لها بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أوقفت لوفتهانزا عمل العديد من الطائرات التابعة لشركات فرعية أخرى.





وأشارت الوكالة إلى وجود اتهامات توجه إلى المجموعة باستغلال أزمة كورونا في القيام بعملية إعادة هيكلة "مسعورة" للمجموعة.





وذكرت أنه جاء في التماس وقع عليه ممثلون عن نقابة (أوفو) للمضيفين الجويين ونقابة (كوكبيت) للطيارين أن هناك توقعات بأن يتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن إغلاق شركة جيرمان وينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا.





وأضاف الموقعون على الالتماس أن العاملين في جيرمان وينجز البالغ عددهم نحو 1400 شخص، باتوا وعائلاتهم مهددين بالبطالة والحرمان من سبل معيشتهم.



