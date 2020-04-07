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رياضة

نجم النصر السعودي يفجر مفاجأة: تعرضت لتهديدات بالقتل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى تهديدات بالقتل، عندما كان يلعب لصفوف ناديه القديم ساوباولو.

يذكر أن مايكون انتقل لصفوف نادي جالاتا سراي التركي قادمًا من ساوباولو البرازيلي، قبل أن ينتقل لصفوف النصر السعودي يناير من العام الماضي، لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة.

وقال بيريرا في تصريحات صحفية لشبكة فوكس سبورتس:" كنت أحتفل احتفال الدجاجة بعد المباراة أمام كورنثيانز، وهو الأمر الذي اعتبرته جمهور كورنثيانز سخرية منهم ومن ناديهم، لذا فتلقيت تهديدات بالقتل من بعض أفرادهم.

وأضاف: "لم أخف من تلك التهديدات، أنا ليس حيوانًا لأخاف، لم أقصد طوال مسيرتي المهنية أن أقلل أو أسخر من أحد، وأكن الاحترام لجميع الأندية.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قامت بإيقاف جميع الأحداث الرياضية في البلاد بما فيها مسابقات كرة القدم، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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