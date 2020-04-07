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محافظات

مجلس مدينة سفاجا يخصص أرقام هواتف للإبلاغ عن جشع التجار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:32 م
الرقابة على المخابز
الرقابة على المخابز في البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

خصص مجلس مدينة سفاجا، أرقام هواتف، للإخطار عن التجار الذين يقومون بالمغالاة فى بيع السلع واحتكارها بالمدينة، حيث تم تخصيص أرقام 01026369970 - 01111233956.

 

وأكد مجلس مدينة سفاجا على الأهالي، أنه فى حالة استغلال أو احتكار أى تاجر بمدينة سفاجا فى بيع السلع وخاصة اللحوم والفراخ والخضار والفاكهة، طالب المواطنين للاتصال على الفور بالأرقام المذكورة أعلاه.

 

من جانب أخر أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على مواصلة حملات التفتيش بين الوحدة المحلية والتموين على المخابز البلدية بالمدينة للوقوف على مدى التزام المخابز بالوزن القانونى للرغيف.

 

أوضحت رئيس المدينة أنه تم المرور على مخبز الرحمن بالاشغال ومخبز الاشغال ومخبز سفاجا الجديد ومخبز نور الهدى ومخبز المهندس بمنطقة سفاجا البلد ومخبز عز الدين ومخبز الرخاء ومخبز ال البيت.

 

وأضافت المغربى أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر نقص أوزان، مؤكدة على استمرار جهود الرقابة التموينية والحملات المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطنين .

 

وشددت رئيس المدينة على تكثيف الحملات التموينية بالمدينة والقرى التابعة لها للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية وضرورة وضع تسعيره على السلع الغذائية.


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